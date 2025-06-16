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15:49, 16 июня 2025Из жизни

Цикада спровоцировала аварию и скрылась с места преступления

В США цикада залетела в окно машины и спровоцировала аварию
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Walter G Arce Sr Grindstone Medi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В штате Огайо, США, мужчина на машине врезался в столб из-за цикады. Об этом сообщает People.

Насекомое залетело в машину через приоткрытое боковое окно рядом с водителем. Цикада напугала мужчину, из-за чего он потерял управление над автомобилем. Машина свернула на обочину и врезалась в столб. Водитель выжил. Полицейские пошутили, что, спровоцировав аварию, цикада скрылась с места преступления.

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Последние месяц штат Огайо заполонили периодические цикады. Так называют цикад, которые большую часть жизни проводят под землей и поднимаются на поверхность лишь раз в 17 или 13 лет. В течение месяца они находят пару, размножаются, откладывают яйца и погибают. Затем на свет появляются личинки, которые немедленно закапываются в землю и ожидают следующего нашествия.

Ранее сообщалось, что в американском штате Иллинойс заметили уникальную голубоглазую цикаду. Ее нашел четырехлетний мальчик.

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