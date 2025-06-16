Турецкая авиакомпания снова потеряла багаж российских туристов 

TourDom: Turkish Airlines снова потеряла багаж российских туристов

Авиакомпания Turkish Airlines снова потеряла багаж российских туристов, прилетевших из Антальи в Москву. Об этом они рассказали порталу TourDom.

По словам одного из путешественников, в ночь на понедельник, 16 июня, турецкий перевозчик не привез багаж пассажиров рейсов ТК211, ТК3002 и ТК3038. Десятки людей выстроились в огромную очередь в столичном аэропорту Внуково, чтобы подать заявления об утере.

Это уже второй подобный случай за выходные. В субботу, 14 июня, более 500 человек прилетели рейсом Turkish Airlines из Антальи в Москву без багажа.

