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11:16, 16 июня 2025Путешествия

Турецкая авиакомпания снова потеряла багаж российских туристов 

TourDom: Turkish Airlines снова потеряла багаж российских туристов
Алина Черненко

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Авиакомпания Turkish Airlines снова потеряла багаж российских туристов, прилетевших из Антальи в Москву. Об этом они рассказали порталу TourDom.

По словам одного из путешественников, в ночь на понедельник, 16 июня, турецкий перевозчик не привез багаж пассажиров рейсов ТК211, ТК3002 и ТК3038. Десятки людей выстроились в огромную очередь в столичном аэропорту Внуково, чтобы подать заявления об утере.

Это уже второй подобный случай за выходные. В субботу, 14 июня, более 500 человек прилетели рейсом Turkish Airlines из Антальи в Москву без багажа.

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