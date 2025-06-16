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15:15, 16 июня 2025РоссияЭксклюзив

Украине предрекли негативные последствия из-за конфликта Ирана и Израиля

Политолог Дудаков: Ирано-израильский конфликт переключает внимание США с Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Miro Maman / Reuters

Украина может начать недополучать ресурсы для продолжения конфликта с Россией со стороны США, так как администрация президента Дональда Трампа переключает внимание и поддержку на конфликт Израиля и Ирана, считает политолог Малек Дудаков. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Ирано-израильский конфликт может улучшить переговорный трек России и США, считает он.

«С одной стороны, противостояние Израиля и Ирана переключает внимание США с украинского трека на ближневосточный. Соответственно, можно говорить о том, что для Пентагона основной приоритет в плане отправки военных ресурсов, траншей и всего остального, это Израиль и американские базы на Ближнем Востоке», — сказал Дудаков.

По его словам, Украина сейчас точно будет недополучать большое количество вооружений, особенно дефицитных, которые связаны с системами противовоздушной обороны (ПВО). При этом забывать про украинский трек администрация Трампа сейчас точно не будет, считает политолог.

Он также отметил, что конфликт между Израилем и Ираном может даже ускорить переговорный трек России и США, потому что Трампу нужно договариваться с Ираном, а Россия имеет влияние на него.

Действительно, Трампу нужно как-то договариваться и возможно, что мы увидим корректировку позиции американцев по Украине, уступки нашей стороне и попытки на украинском направлении как-то договариваться с нами, чтобы переключить внимание на ближневосточный трек, и здесь воспользоваться возможной поддержкой России, если она будет оказана

Малек Дудаковполитолог

Президент России Владимир Путин 14 июня провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом, в ходе которого российский президент осудил военную операцию Израиля против Ирана. Трамп же, в свою очередь, оценил ситуацию вокруг Израиля и Ирана «как весьма тревожную». Путин также заявил о готовности осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

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