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11:08, 16 июня 2025Экономика

Улучшились прогнозы по росту ведущей экономики Европы

Bloomberg: В 2025 году экономика Германии снова начнет расти
Кирилл Луцюк

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В 2025 году Германия завершит двухлетний период спада и снова начнет расти. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозы экономистов.

По их мнению, в 2025 году немецкий ВВП вырастет на 0,2 процента, хотя в мае аналитики прогнозировали стагнацию. Что касается 2026 и 2027 годов, когда резко увеличатся государственные расходы на инфраструктуру и оборону, то ожидается рост на 1,1 и 1,7 процента соответственно. В свою очередь, президент Бундесбанка Йоахим Нагель также предположил, что в 2025 году темпы роста окажутся выше нулевых. В частности, за счет небольшого увеличения общего объема производства в среднем.

Согласно прогнозам Ifo, в 2026 году ВВП Германии вырастет до 1,5 процента. Там полагают, что даже двухпроцентный рост выглядит вполне достижимым, если власти проведут необходимые реформы. Кильский институт мировой экономики рассчитывает на 1,6 процента.

В конце мая Немецкая торгово-промышленная палата констатировала, что экономика Германии не показывает признаков устойчивого восстановления. Страна так и не сумела предотвратить риска рецессии. Это означает, что ее экономика сократится третий год подряд.

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