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06:00, 16 июня 2025Интернет и СМИ

Уснувший перед телевизором подросток по необычной причине навлек на себя гнев родителей

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Несовершеннолетний пользователь Reddit с ником Adept-Play5580 рассказал посетителям площадки о том, как он разозлил своих родителей, просто уснув перед телевизором. Из-за этого покинувшие дом родители долгое время не могли попасть внутрь.

Подросток отметил, что устроился посмотреть матч по американскому футболу вечером, когда его родители уехали на работу. Он знал, что после этого они намерены заехать к его дяде, живущему в нескольких километрах от их дома. В конце концов игра ему наскучила и он уснул на подушке.

«Мои родители обычно не берут ключи с собой, так как это считается моей зоной ответственности. Я проснулся от того, что кто-то крайне агрессивно ломится в дверь. Схватив телефон, я увидел 39 пропущенных звонков от родителей. Открыв дверь, я увидел свою разгневанную мать», — написал Adept-Play5580.

Выяснилось, что женщина поначалу просто звонила в дверь, но делала это настолько настойчиво, что сломала звонок. В том числе из-за этого раздосадованные родители приняли решение больше никогда не оставлять своего сына в одиночестве.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что он решил съехать от родителей после того, как неожиданно вернулся домой и попал в неловкую ситуацию. По словам автора поста, увиденное вызвало в нем отвращение.

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