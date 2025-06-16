В Австрии потребовали разъяснений насчет визита Зеленского в Вену

Австрийская партия свободы потребовала разъяснений по визиту Зеленского в Вену

Австрийская партия свободы (АПС), являющаяся самой популярной в стране, подала запрос в парламент, чтобы потребовать официальных разъяснений у федерального канцлера касательно визита президента Украины Владимира Зеленского и того, какие могут быть от этого последствия для нейтралитета и безопасности республики. Заявление опубликовано на официальном сайте партии.

«Партия подала в Национальный совет срочный запрос канцлеру из-за визита Зеленского в Вену (...). Австрийцы имеют право знать, почему их страна теряет доверие на мировой арене, отказывается от собственного нейтралитета, тем самым ставя под угрозу свою безопасность», — отмечается в публикации.

В АПС также заявили о том, что население Австрии «так и не спросили», хочет ли оно «безоговорочно встать на сторону Украины и заплатить ей миллиарды на военную помощь» вопреки ее политическому статусу. По мнению политиков, поддержка Киева чревата последствиями для европейской страны, ведь властям придется объяснять австрийским гражданам, «почему нет денег на пенсии, семьи и безопасность».

Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что страна не может помочь Украине, даже если хотела бы начать военные поставки. При этом он подчеркнул, что республика готова оказывать помощь Киеву в экономическом восстановлении, поскольку это отвечает интересам Вены.