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19:44, 16 июня 2025Мир

Одна страна Запада признала невозможность помочь Украине

Президент Ван дер Беллен: Австрия не может помочь Украине, даже если хотела бы
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Georges Schne / Globallookpress.com

Австрия не может помочь Украине, даже если хотела бы начать военные поставки. Об этом заявил президент страны Александер Ван дер Беллен, передает агентство Reuters.

«Ни танками, ни чем другим, потому что Австрия этим всем не владеет», — указал глава государства.

При этом Ван дер Беллен подчеркнул, что центральноевропейская республика готова оказывать помощь Украине в экономическом восстановлении. Он добавил, что это отвечает интересам Вены.

Ранее польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна, как и весь остальной мир устали от темы Украины. При этом глава оборонного ведомства подчеркнул, что без помощи Варшавы, в том числе предоставления транспортного коридора для военных поставок, ситуация для Киева была бы хуже.

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