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16:25, 16 июня 2025Спорт

В Госдуме оценили отсутствие санкций к спортсменам из Израиля и Ирана

Журова поддержала решение МОК не вводить санкций в отношении Израиля и Ирана
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова оценила отсутствие санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) к спортсменам из Израиля и Ирана. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Она поддержала такое решение. «Правильно, что не предъявляют претензии к спортсменам этих стран и не отстраняют их. Не надо призывать наказать их тоже», — заявила Журова.

Бывшая спортсменка добавила, что с российскими спортсменами поступили несправедливо. «МОК, к большому сожалению, посчитал, что Россия — великая держава, поэтому нужно унизить ее через спорт», — отметила Журова.

С февраля 2022 года, после начала конфликта на Украине, большинство российских спортсменов были отстранены от турниров по рекомендации МОК. Аналогичных санкций в отношении представителей Израиля, Ирана, Палестины и других государств, участвующих в военных конфликтах, не вводилось.

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