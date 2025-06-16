В Иране показали мастерскую агентов «Моссада», где собирались дроны для атак

В Иране показали мастерскую агентов израильской разведки «Моссада», где собирались дроны для израильских атак на территории страны, сообщает Telegram-канал Baza.

Предполагается, что они должны были использоваться для ударов по Ирану. Также в доме нашли взрывчатые вещества, самодельные бомбы и дроны-камикадзе.

«Моссад» доставлял дроны через коммерческие каналы, часто с помощью ничего не подозревающих бизнес-партнеров. Затем на месте собирали боеприпасы и распределяли их между командами.

Также указывается, что «Моссад» точно знал, что у Ирана в четыре раза больше ракет, чем грузовиков для их транспортировки — и именно они стали целью операции. Израильские агенты вывели из строя десятки таких грузовиков.

Ранее агентов «Моссада» задержали в Иране с комплектующими для двух десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 200 килограммами взрывчатки. Как заявили местные спецслужбы, в результате двух операций сотрудники специального полицейского управления округа Рей в Фашафойе выявили и арестовали двух внутренних агентов.