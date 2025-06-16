Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:58, 16 июня 2025Мир

В Иране показали мастерскую агентов «Моссада»

В Иране показали мастерскую агентов «Моссада», где собирались дроны для атак
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Mohamad Torokman

В Иране показали мастерскую агентов израильской разведки «Моссада», где собирались дроны для израильских атак на территории страны, сообщает Telegram-канал Baza.

Предполагается, что они должны были использоваться для ударов по Ирану. Также в доме нашли взрывчатые вещества, самодельные бомбы и дроны-камикадзе.

«Моссад» доставлял дроны через коммерческие каналы, часто с помощью ничего не подозревающих бизнес-партнеров. Затем на месте собирали боеприпасы и распределяли их между командами.

Также указывается, что «Моссад» точно знал, что у Ирана в четыре раза больше ракет, чем грузовиков для их транспортировки — и именно они стали целью операции. Израильские агенты вывели из строя десятки таких грузовиков.

Ранее агентов «Моссада» задержали в Иране с комплектующими для двух десятков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 200 килограммами взрывчатки. Как заявили местные спецслужбы, в результате двух операций сотрудники специального полицейского управления округа Рей в Фашафойе выявили и арестовали двух внутренних агентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Техосмотр проходим регулярно». Путин признался, что проигнорировал одну рекомендацию врачей. О чем он рассказал?

    Раскрыто место нахождения лидера Ирана после сообщений о запрете Трампа ликвидировать его

    Популярная 53-летняя актриса показала тренировку в откровенном наряде

    Министр обороны США оказался не в курсе местоположения Сувалкского коридора

    Наводнение накрыло Сочи после проливных дождей

    В Иране показали мастерскую агентов «Моссада»

    В Британии констатировали неприятный для Украины факт

    Крокодил растерзал рыбачку

    Зафиксирован молекулярный вред нанопластика

    Бывший глава КСИР предупредил о применении Ираном неизвестных тактик

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости