В Иране заявили о взломе израильской ПВО

Посол Санеи: Иранские ученые смогли взломать систему ПВО Израиля

Иранским ученым и IT-специалистам удалось взломать израильскую систему противовоздушной обороны (ПВО), и теперь баллистические и гиперзвуковые ракеты Ирана могут попадать по целям. Об этом в интервью белорусскому телеканалу СТВ заявил посол Ирана в Минске Алиреза Санеи.

«Наши ученые, наши айтишники сумели взломать систему ПВО Израиля. А вы знаете, что их система ПВО состоит из нескольких слоев. Это и "Железный купол", и то, что предоставили США. Но несмотря на всю эту защиту, большая часть наших ракет попадает по целям», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что иранцы не боятся ударов Израиля и даже «поднимаются на крыши», чтобы посмотреть на очередную атаку, при этом израильтяне в той же ситуации «бегут в бомбоубежище». «Поэтому я скажу, что Израиль и [премьер-министр Биньямин] Нетаньяху очень плохо знают иранский народ», — заключил он.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили о применении нового метода в ходе очередной волны ракетных ударов по Израилю. В результате этого израильские системы ПВО атаковали друг друга.

