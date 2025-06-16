Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:15, 16 июня 2025Мир

В Иране заявили о взломе израильской ПВО

Посол Санеи: Иранские ученые смогли взломать систему ПВО Израиля
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Иранским ученым и IT-специалистам удалось взломать израильскую систему противовоздушной обороны (ПВО), и теперь баллистические и гиперзвуковые ракеты Ирана могут попадать по целям. Об этом в интервью белорусскому телеканалу СТВ заявил посол Ирана в Минске Алиреза Санеи.

«Наши ученые, наши айтишники сумели взломать систему ПВО Израиля. А вы знаете, что их система ПВО состоит из нескольких слоев. Это и "Железный купол", и то, что предоставили США. Но несмотря на всю эту защиту, большая часть наших ракет попадает по целям», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что иранцы не боятся ударов Израиля и даже «поднимаются на крыши», чтобы посмотреть на очередную атаку, при этом израильтяне в той же ситуации «бегут в бомбоубежище». «Поэтому я скажу, что Израиль и [премьер-министр Биньямин] Нетаньяху очень плохо знают иранский народ», — заключил он.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили о применении нового метода в ходе очередной волны ракетных ударов по Израилю. В результате этого израильские системы ПВО атаковали друг друга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьеру Израиля припомнили его собственные слова о терроризме

    Дуров раскритиковал французскую газету за статьи про Telegram

    Вероятность Израиля пойти на крайнюю меру оценили

    Еще одна страна решила помочь Израилю в нападении на Иран

    «*** врагам Кубани!» Интернет встал на защиту Кубани. От кого ее охраняют и откуда взялся этот мем?

    Стал известен способный втянуть США в конфликт с Ираном повод

    «Ничего общего с правосудием». В России действует закон, призванный сократить количество арестов. Почему суды не исполняют его?

    Заключенные сбежали из тюрьмы в Иране

    В российском городе в 71-летнем доме обвалился потолок

    Военный эксперт спрогнозировал переломный момент СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости