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13:27, 16 июня 2025Мир

В Кремле высказались о влиянии ирано-израильского конфликта на ПМЭФ

Песков: Россия надеется, что ирано-израильский конфликт не повлияет на ПМЭФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Россия надеется, что ограничение авиасообщения из-за ирано-израильского конфликта не повлияет на присутствие высоких гостей из арабских стран на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что этого не произойдет. Высокие гости, как правило, прибывают на специальных рейсах», — сказала он.

Однако, по словам представителя Кремля, Москва будет смотреть, как развиваются ситуация.

Ранее Песков заявил, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Он отметил, что на столе по-прежнему остаются в том числе предложения российского лидера Владимира Путина.

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