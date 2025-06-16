В Кремле высказались о влиянии ирано-израильского конфликта на ПМЭФ

Россия надеется, что ограничение авиасообщения из-за ирано-израильского конфликта не повлияет на присутствие высоких гостей из арабских стран на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
«Мы надеемся, что этого не произойдет. Высокие гости, как правило, прибывают на специальных рейсах», — сказала он.
Однако, по словам представителя Кремля, Москва будет смотреть, как развиваются ситуация.
Ранее Песков заявил, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Он отметил, что на столе по-прежнему остаются в том числе предложения российского лидера Владимира Путина.