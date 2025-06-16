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20:34, 16 июня 2025Экономика

В Новой Москве обнаружили дерево из пчел

В столичной Коммунарке обнаружили дерево из пчел
Полина Кислицына (Редактор)

В столичном районе Коммунарка (Новомосковский административный округ) местные жители обнаружили дерево из пчел. Внимание на ситуацию в городе обратил Telegram-канал «Москва М125».

На записи, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, как сотни пчел облепили невысокое дерево. Другая часть насекомых летала неподалеку от растения. «Это пчелы!» — воскликнул ребенок за кадром. Уточнялось, что на место «слета» приехали специалисты.

Ранее стало известно, что в Перервинском плесе на юго-востоке Москвы заметили редкую чайку-бургомистра. Данная птица представляет зимующий вид, который регистрируется в столице не каждый год. Как правило, бургомистров можно наблюдать на севере России — например, в Ненецком автономном округе, в Мурманской и Архангельской областях.

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