В Новой Москве обнаружили дерево из пчел

В столичной Коммунарке обнаружили дерево из пчел

В столичном районе Коммунарка (Новомосковский административный округ) местные жители обнаружили дерево из пчел. Внимание на ситуацию в городе обратил Telegram-канал «Москва М125».

На записи, сделанной одним из местных жителей, можно увидеть, как сотни пчел облепили невысокое дерево. Другая часть насекомых летала неподалеку от растения. «Это пчелы!» — воскликнул ребенок за кадром. Уточнялось, что на место «слета» приехали специалисты.

Ранее стало известно, что в Перервинском плесе на юго-востоке Москвы заметили редкую чайку-бургомистра. Данная птица представляет зимующий вид, который регистрируется в столице не каждый год. Как правило, бургомистров можно наблюдать на севере России — например, в Ненецком автономном округе, в Мурманской и Архангельской областях.