В отношении россиянина возбудили дело за призывы к смене власти

В Барнауле в отношении мужчины возбудили дело за призывы к терроризму

В Барнауле в отношении мужчины возбудили дело за призывы к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным агентства, 24-летний житель Алтайского края в 2023 году неоднократно размещал в интернете комментарии, которые призывали к насильственному свержению власти в России. Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его деятельность.

Ранее сообщалось, что российский суд оценил посты женщины в соцсетях на шесть лет колонии.