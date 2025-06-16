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11:46, 16 июня 2025Силовые структуры

В отношении россиянина возбудили дело за призывы к смене власти

В Барнауле в отношении мужчины возбудили дело за призывы к терроризму
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Барнауле в отношении мужчины возбудили дело за призывы к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Уголовное дело возбуждено по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

По данным агентства, 24-летний житель Алтайского края в 2023 году неоднократно размещал в интернете комментарии, которые призывали к насильственному свержению власти в России. Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его деятельность.

Ранее сообщалось, что российский суд оценил посты женщины в соцсетях на шесть лет колонии.

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