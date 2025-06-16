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13:50, 16 июня 2025Россия

В Подмосковье загорелся многоэтажный дом

В подмосковном Подольске загорелся многоэтажный дом
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Кадр: Telegram-канал МЧС Московской области

В Подольске Московской области загорелся 14-этажный дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале.

Пожар произошел в доме на улице Давыдова в квартире на восьмом этаже.

«Незамедлительно прибывшие пожарные приступили к спасению и эвакуации людей, а также к тушению. Звенья газодымозащитной службы спасли 15 человек, еще 20 эвакуировали», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что три человека обратились за медицинской помощью. На месте ЧП работают 20 сотрудников министерства, а также 4 единицы техники.

Ранее в Архангельске в жилом доме вспыхнул пожар из-за взрыва газа. Возгорание произошло 14 июня в многоквартирном жилом доме №4 на улице 100-й Дивизии в квартире на втором этаже.

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