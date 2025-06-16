В Подмосковье загорелся многоэтажный дом

В подмосковном Подольске загорелся многоэтажный дом

В Подольске Московской области загорелся 14-этажный дом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале.

Пожар произошел в доме на улице Давыдова в квартире на восьмом этаже.

«Незамедлительно прибывшие пожарные приступили к спасению и эвакуации людей, а также к тушению. Звенья газодымозащитной службы спасли 15 человек, еще 20 эвакуировали», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что три человека обратились за медицинской помощью. На месте ЧП работают 20 сотрудников министерства, а также 4 единицы техники.

Ранее в Архангельске в жилом доме вспыхнул пожар из-за взрыва газа. Возгорание произошло 14 июня в многоквартирном жилом доме №4 на улице 100-й Дивизии в квартире на втором этаже.