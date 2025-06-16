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13:08, 16 июня 2025Россия

В России подростки поставили мальчика на колени за предложение секса и сняли это на видео

В Краснодаре унижения подростками сверстника сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

В Краснодаре унижения подростками сверстника сняли на видео. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

На кадрах подростки заставляют лежащего на земле ребенка лизать их обувь. В противном случае они угрожают избить его. «Мне все понятно», — произносит школьник и дотрагивается языком до носков протянутых к нему кроссовок.

На другом видео тот же мальчик стоит на коленях. Он просит прощения за то, что «лапал» девочку и склонял ее к близости. Сам мальчик говорит, что шутил — голоса за кадром выражают несогласие с этим и утверждают, что предложение интима было озвучено всерьез.

Ранее в Забайкалье подростки избили сверстницу, что также было снято на видео. На записи издевательства сопровождаются выкриками «что так скучно» и «мало».

ЖЗЛ
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