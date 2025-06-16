В России спрогнозировали затяжное падение ключевой ставки

Глава АКРА Гусаков: Период ослабления ДКП в России продлится полтора года

После продолжительного периода ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) руководство Центробанка (ЦБ) будет придерживаться курса на ее ослабление. Такое мнение высказал генеральный директор АКРА Владимир Гусаков, его слова приводит РИА Новости.

Июньское снижение ключевой ставки, согласно ожиданиям эксперта, станет лишь первым этапом. Курс на ослабление ДКП продлится полтора года. В результате к концу следующего года ключевая ставка может упасть примерно до 7 процентов. Подобный сценарий Гусаков назвал «весьма вероятным».

Он отметил, что руководство ЦБ, отказываясь от снижения ставки на протяжении почти трех лет, добилось своей цели. На внутреннем рынке наметились признаки охлаждения кредитования. Кроме того, снизился уровень напряженности на рынке труда. Кроме того, в России начала постепенно замедляться инфляция, а рубль перешел к укреплению к доллару. «То есть в целом жесткая ДКП свою функцию выполнила», — констатировал Гусаков.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 21 до 20 процента годовых. Несмотря на это, в регуляторе отметили, что не рассматривали варианта более резкого смягчения ДКП на фоне сохраняющегося инфляционного давления на российскую экономику. В ЦБ намерены придерживаться курса на жесткую денежно-кредитную политику, пока не удастся вплотную приблизиться к целевому темпу роста потребительских цен (4 процента). Согласно прогнозу регулятора, это произойдет не раньше 2026 года.