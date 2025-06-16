Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:17, 16 июня 2025Экономика

В России спрогнозировали затяжное падение ключевой ставки

Глава АКРА Гусаков: Период ослабления ДКП в России продлится полтора года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

После продолжительного периода ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) руководство Центробанка (ЦБ) будет придерживаться курса на ее ослабление. Такое мнение высказал генеральный директор АКРА Владимир Гусаков, его слова приводит РИА Новости.

Июньское снижение ключевой ставки, согласно ожиданиям эксперта, станет лишь первым этапом. Курс на ослабление ДКП продлится полтора года. В результате к концу следующего года ключевая ставка может упасть примерно до 7 процентов. Подобный сценарий Гусаков назвал «весьма вероятным».

Материалы по теме:
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
21 марта 2025
Банк России понизил ключевую ставку до 20 процентов. Что это значит для экономики России?
Банк России понизил ключевую ставку до 20 процентов. Что это значит для экономики России?
6 июня 2025

Он отметил, что руководство ЦБ, отказываясь от снижения ставки на протяжении почти трех лет, добилось своей цели. На внутреннем рынке наметились признаки охлаждения кредитования. Кроме того, снизился уровень напряженности на рынке труда. Кроме того, в России начала постепенно замедляться инфляция, а рубль перешел к укреплению к доллару. «То есть в целом жесткая ДКП свою функцию выполнила», — констатировал Гусаков.

По итогам июньского заседания совет директоров ЦБ снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 21 до 20 процента годовых. Несмотря на это, в регуляторе отметили, что не рассматривали варианта более резкого смягчения ДКП на фоне сохраняющегося инфляционного давления на российскую экономику. В ЦБ намерены придерживаться курса на жесткую денежно-кредитную политику, пока не удастся вплотную приблизиться к целевому темпу роста потребительских цен (4 процента). Согласно прогнозу регулятора, это произойдет не раньше 2026 года.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Ирана поставил точку в вопросе о создании ядерного оружия

    Ряд российских регионов предупредили о похолодании

    Минобороны России раскрыло подробности о ходе боев в Днепропетровской области

    Россияне раскрыли самые популярные способы начать общение в Сети

    Ведущей Первого канала запретили въезд в одну страну Евросоюза

    В России спрогнозировали затяжное падение ключевой ставки

    НАСА установило новую дату запуска миссии Ax-4 на МКС

    На Украине заявили о появлении в ВСУ «военного Трампа»

    Сходившую в гости россиянку нашли расчлененной в мусорном баке

    Министр региона России уволилась после публикации записи ее общения с подчиненными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости