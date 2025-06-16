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17:16, 16 июня 2025Силовые структуры

В российском регионе водитель протащил сотрудника ГАИ по асфальту и попал на видео

В Челябинской области водитель протащил сотрудника ГАИ по асфальту
Варвара Митина (редактор)

В Челябинской области водитель протащил сотрудника ГАИ по асфальту и попал на видео. Кадрами делится «74.ru».

На кадрах видно, как правоохранитель держится за дверь автомобиля, а водитель продолжает движение. Так они ехали по дороге несколько минут, а потом сотрудник ГАИ упал и прокатился по асфальту. Нарушитель продолжил движение, но потом остановился.

Инцидент произошел ночью 15 июня в Златоусте. Нарушителя удалось задержать, рассказали «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России. Им оказался 27-летний житель Башкирии. Его отправили под стражу.

В ведомстве рассказали, что сотрудники ГАИ остановили нарушителя и заметили, что он пьян. После этого мужчина неожиданно поехал, а правоохранитель, желая его остановить, ухватился за кузов автомобиля. Затем фигурант умышленно увеличил скорость и протащил представителя власти по асфальту.

Ранее в Ленинградской области полицейские со стрельбой погнались за пьяным лихачом и попали на видео.

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