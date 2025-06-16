В сети восхитились внешностью известного 88-летнего актера на новых фото

В сети восхитились внешностью известного американского актера Гектора Элизондо на новых фото. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

88-летнюю звезду фильмов «Красотка» и «Дневники принцессы» сняли на прогулке в Лос-Анджелесе, США. Он предстал перед камерой в лонгсливе зеленого оттенка и серых спортивных брюках. Также артист надел рещиновые шлепанцы в минималистическом стиле и черную бейсболку с логотипом бейсбольного клуба New York Yankees — буквами NY.

Читатели издания оценили кадры в комментариях. «Он выглядит великолепно! (...) Не все хотят ложиться под нож. Он постарел довольно изящно», «Выглядит намного моложе и в отличной форме», «Все еще очень привлекательный мужчина!», «По-прежнему красив», «В чем его секрет? Почему он так хорошо выглядит?!» — заявили юзеры.

Ранее в июне внешность имевшей статус секс-символа в 1980-х годах актрисы Кэтрин Бах на новых фото вызвала споры в сети.