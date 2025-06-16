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19:43, 16 июня 2025Силовые структуры

В СПЧ заинтересовались фото с пивом из российского СИЗО

Член СПЧ Меркачева просит проверить инцидент с фото заключенного с пивом
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Ева Меркачева

Ева Меркачева. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева попросит проверить инцидент с публикацией фотографии из российского СИЗО, на котором заключенный позирует с пивом. Об этом она заявила сайту «Страсти».

Меркачева отметила, что опровержение о наличии алкоголя на фото последовало от ФСИН слишком быстро. Это говорит о том, что проверка не была проведена. Теперь член СПЧ намерена обратиться с просьбой о полноценной проверке центральным аппаратом ведомства.

Также правозащитница рассказала, что ранее получала обращения от заключенных этого СИЗО. «То, что они описывали, говорит о системных нарушениях и о том, что там не хватает сотрудников», — заявила Меркачева. По ее словам, это делает режим неуправляемым.

Ранее фотографии российского заключенного, который якобы показывал свою красивую жизнь, опубликовала «Газета.Ru». Мужчина сделал десятки селфи, позируя в форме сотрудника ФСИН, с ключом от изолятора и даже с кружкой пива на фоне новогодней гирлянды.

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