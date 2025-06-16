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21:02, 16 июня 2025Мир

В США порассуждали об устранении Зеленского

Полковник армии США Макгрегор порассуждал об устранении Зеленского ради победы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andreas Stroh / Globallookpress.com

Для победы в конфликте на Украине России нужно сместить президента этой страны Владимира Зеленского, срок действия полномочий которого истек еще 20 мая 2024 года. Об этом порассуждал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive. Его слова процитировало агентство РИА Новости.

«Победа — это устранение Зеленского и всей шайки преступников в Киеве. Вот и все. Им нужно убраться оттуда», — заявил он.

По мнению американского военного, подобная задача не является невыполнимой для российских бойцов. Наоборот, считает Макгрегор, Москва в украинском конфликте «находится в сильной позиции».

Ранее Дуглас Макгрегор заявлял, что власти европейских стран играют с огнем и абсолютно игнорируют реальность. Он выразил мнение, что Европа могла бы остановить конфликт на Украине, но не хочет этого.

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