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18:38, 16 июня 2025Бывший СССР

В Сумах произошли взрывы

В городе Сумы на Украине раздались взрывы
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Leo Correa / AP

В городе Сумы на северо-востоке Украины раздались взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».

«В Сумах был слышен взрыв», — сказано в публикации, которая появилась в 18:11 по мск.

Уже в 18:41 по мск возникло предупреждение о воздушной тревоге.

Ранее в Киеве на фоне воздушной тревоги, начавшейся в 23:14, прогремели несколько взрывов. Сигнал отбоя прозвучал в 3:07.

10 июня Минобороны России объявило о нанесении удара по предприятиям авиационной, бронетанковой, ракетной и судостроительной промышленности в Киеве. Также под удар попали пункты управления Вооруженных сил Украины и склады топлива и снарядов.

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