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20:23, 16 июня 2025Мир

В ЦАХАЛ объяснили атаку на иранский телецентр

ЦАХАЛ: Иранский телецентр был атакован, так как использовался военными
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Getty Images

Здание иранского государственного телецентра было атаковано, так как использовалось военнослужащими Ирана как центр связи. Об этом заявила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в официальном Telegram-канале.

«Здание использовалось иранскими вооруженными силами под видом гражданской деятельности, военное использование инфраструктуры и активов телецентра скрывалось», — утверждается в публикации.

По данным ЦАХАЛ, атака нанесла «прямой ущерб военному потенциалу иранских вооруженных сил». В сообщении также отмечается, что гражданам в зоне удара якобы были разосланы предупреждения о предстоявшей атаке.

Ранее атака на гостелецентр в Тегеране попала в прямой эфир иранского телеканала «Вещание Исламской Республики Иран» (IRIB TV3). После того, как раздался взрыв, ведущая ушла из кадра, студию заволокло дымом, а трансляция прервалась. Позднее ведущая вернулась в поврежденную ударом студию и продолжила работу.

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