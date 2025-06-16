В центре Москвы мужчина попытался поджечь призывной пункт

В Москве задержан мужчина, пытавшийся поджечь призывной пункт

Сотрудники Росгвардии задержали 18-летнего мужчину, пытавшегося поджечь призывной пункт в центре российской столицы. Об этом «Ленте.ру» заявили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.

Гражданин был задержан на месте происшествия, указали в ведомстве. «Возгорание удалось оперативно ликвидировать с помощью огнетушителя», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что мужчину передали правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

Ранее стало известно, что первый Западный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы 76-летнюю жительницу Петербурга за попытку поджечь военкомат. Россиянка признана виновной по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.