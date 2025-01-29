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08:57, 29 января 2025Силовые структуры

Российскую пенсионерку осудили на десять лет за попытку поджога военкомата

В Петербурге пенсионерку осудили на 10 лет за попытку поджога военкомата
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Первый Западный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы 76-летнюю жительницу Петербурга за попытку поджечь военкомат. Об этом сообщает РИА Новости.

Пенсионерка признана виновной по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

15 ноября 2024 года в экстренные службы сообщили о россиянке, которая бросила зажигательную смесь в военкомат на набережной Фонтанки и попала в микроавтобус.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении группы несовершеннолетних, совершивших террористический акт на железной дороге в Свердловской области.

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