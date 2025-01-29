Российскую пенсионерку осудили на десять лет за попытку поджога военкомата

Первый Западный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы 76-летнюю жительницу Петербурга за попытку поджечь военкомат. Об этом сообщает РИА Новости.
Пенсионерка признана виновной по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.
15 ноября 2024 года в экстренные службы сообщили о россиянке, которая бросила зажигательную смесь в военкомат на набережной Фонтанки и попала в микроавтобус.
Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении группы несовершеннолетних, совершивших террористический акт на железной дороге в Свердловской области.