Военкор порассуждал об одном отличии российских и украинских военных

Военкор Сладков: Бойцы ВСУ в отличие от военных ВС России не прячут лиц

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прячут лиц под масками, в то время как российские военные носят балаклавы. Об этом отличии написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

Журналист задумался, почему так происходит, учитывая, что личность можно определить и по глазам.

«Смысл закрывать рот и нос? Почему на блокпостах в тылу лица закрывают чаще, чем на фронте? Работа с людьми в масках, я так понимаю, мешает доверию к человеку с ружьем», — порассуждал российский военкор.

Он добавил, что старается не интервьюировать носящих балаклавы военных.

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