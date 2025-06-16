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09:34, 16 июня 2025Россия

Военкор порассуждал об одном отличии российских и украинских военных

Военкор Сладков: Бойцы ВСУ в отличие от военных ВС России не прячут лиц
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не прячут лиц под масками, в то время как российские военные носят балаклавы. Об этом отличии написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков.

Журналист задумался, почему так происходит, учитывая, что личность можно определить и по глазам.

«Смысл закрывать рот и нос? Почему на блокпостах в тылу лица закрывают чаще, чем на фронте? Работа с людьми в масках, я так понимаю, мешает доверию к человеку с ружьем», — порассуждал российский военкор.

Он добавил, что старается не интервьюировать носящих балаклавы военных.

Ранее военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин раскрыл подробности положения России и Украины в зоне спецоперации.

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