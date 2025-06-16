Заключенные сбежали из тюрьмы в Иране

Mash: Заключенные сбежали из тюрьмы на западе Тегерана

На западе Тегерана заключенные сбежали из тюрьмы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на иранские оппозиционные каналы.

По данным издания, в сети появилось видео, снятое у центральной тюрьмы Дизелабад. На кадрах люди быстро идут по шоссе. Местные СМИ утверждают, что это заключенные бегут в суматохе после ударов по тюрьме. По некоторым данным, в здание учреждения попала ракета, из-за чего узники устроили бунт, а сотрудники колонии якобы не смогли их остановить.

Ранее Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. В результате ракетных атак со стороны Ирана в Израиле пострадали около 200 человек. Сообщалось, что Тегеран использовал гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе