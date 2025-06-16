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18:03, 16 июня 2025Бывший СССР

Зеленский сделал заявление о внеблоковом статусе Украины

Зеленский: Внеблоковый статус Украины закончился началом конфликта в 2014 году
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Внеблоковый статус Украины не помешал началу конфликта в 2014 году. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом во время своего визита в Вену, передает «Общественное».

«В 2014 году у Украины был внеблоковый статус, понятно, чем все это закончилось», — сообщил он.

Согласно официальному заявлению президента России Владимира Путина от 24 февраля 2022 года, среди причин начала специальной военной операции (СВО) были названы «демилитаризация» и «денацификация» Украины.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил странам Североатлантического альянса (НАТО) о двойных стандартах. Он подчеркнул различное отношение союзников по блоку к ситуации в Крыму и в Косово, двойственной трактовке права наций на самоопределение.

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