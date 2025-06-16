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05:00, 16 июня 2025Забота о себе

Желающим разорвать долгие отношения людям предложили задать себе один вопрос

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевт Кей Си Дэвис предложила людям, желающим разорвать долгие отношения, задать себе один вопрос. Ее совет опубликовало Metro.

По мнению Дэвис, важно спросить себя: «Нарушает ли сохранение этих отношений мои ценности?» «Это мой любимый вопрос как терапевта. Он позволяет сначала изучить наши обязанности перед собой, прежде чем посмотреть на то, что мы считаем своими обязанностями в отношениях», — объяснила она.

Психотерапевт привела пример: ее ценности — это забота о пожилых родителях, возвращение долга обществу и нахождение в среде, защищающей 20 лет ее трезвости. «Любые отношения, мешающие мне жить в соответствии с этими ценностями, — это не те отношения, в которых я бы осталась», — рассказала она.

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Дэвис отметила, что важно сосредоточиться на собственных чувствах, а не на тех, которые навязывают другие. «Если ценности нарушены, поговорите об этом со своим партнером. Если он не может или не хочет меняться, чтобы отношения соответствовали вашим ценностям, то, возможно, пришло время расстаться», — посоветовала она.

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