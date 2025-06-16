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17:58, 16 июня 2025Россия

Жители приграничья придумали необычный способ оповещения вместо нерабочей сирены

Жители хутора Красиво используют стук по рельсу вместо нерабочей сирены
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Жители хутора Красиво придумали необычный способ оповещения вместо нерабочей сирены — они стали использовать стук по рельсу. Об этом сообщил губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову один из проживающих в приграничье во время совещания правительства региона.

Мужчина поведал, что в хуторе с перебоями работают связь, интернет и телевидение. А сигнал ракетной опасности жители иногда слышат из расположенного рядом районного центра — поселка Борисовка, но в самом Красиво сирена не слышна.

По мнению россиянина, стук по рельсу малоэффективен. После этого обращения министр цифрового развития Белгородской области заявил, что власти передали просьбу проверить качество сигнала и провести в хутор оптоволокно, чтобы обеспечить связь.

До этого стало известно, что в Белгородской области могут перестать помогать восстанавливать дома жителей, покинувших Россию.

ЖЗЛ
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