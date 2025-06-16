Звезда «Полицейского с Рублевки» перенес судорожный припадок

Mash: У звезды «Полицейского с Рублевки» Попова случился судорожный припадок

Актер Роман Попов, наиболее известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», перенес судорожный припадок. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, прибывшие медики оказали помощь артисту. От госпитализации он отказался.

Канал отмечает, что в 2018 году у Попова нашли злокачественную опухоль мозга — астроцитому. Тогда же он впервые столкнулся с приступами. Вскоре актера успешно прооперировали. Известно, что до 2021 года он принимал противосудорожную терапию.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Слово пацана» Ольга Лапшина пережила приступ. Сообщалось, что актриса почувствовала сильную боль в области сердца на сцене Театра Терезы Дуровой во время спектакля «Пигмалион».