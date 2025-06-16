Звезда «Полицейского с Рублевки» высказался о своем самочувствии

Актер Роман Попов продолжил съемки на фоне сообщений о судорожном припадке

Актер Роман Попов, наиболее известный по роли в сериале «Полицейский с Рублевки», высказался о своем самочувствии на фоне сообщений о том, что он перенес судорожный припадок. Его цитирует 360.ru.

«Все прокомментирует мой агент, звоните ему. Я на смене, снимаюсь», — сказал артист.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что Попов перенес судорожный припадок. Отмечалось, что прибывшие медики оказали помощь артисту. От госпитализации он отказался.

В 2018 году у актера нашли злокачественную опухоль мозга — астроцитому, указал канал. Тогда же он впервые столкнулся с приступами. Вскоре Попова успешно прооперировали. Известно, что до 2021 года он принимал противосудорожную терапию.