Археологи обнаружили корабль легендарного капитана Кука

Археологи нашли корабль легендарного капитана Джеймса Кука у берегов США

Археологи окончательно идентифицировали место последнего упокоения «Индевора» — легендарного корабля капитана Джеймса Кука. Об этом сообщает Daily Mail.

Судно, впервые доставившее британцев к берегам Австралии в 1770 году, было обнаружено на дне гавани города Ньюпорт, штат Род-Айленд. После 25 лет исследований Австралийский национальный морской музей представил окончательный отчет, подтверждающий, что обломки под номером RI 2394 действительно принадлежат «Индевору». Корабль, переименованный в «Лорд Сэндвич», был затоплен британцами в 1778 году во время Войны за независимость США. Уникальные особенности конструкции и точное соответствие историческим чертежам не оставили сомнений в подлинности находки. Сохранилось лишь около 15 процентов корпуса, но и это считается большой удачей для археологов.

Открытие завершает многолетние споры между австралийскими и американскими исследователями. Теперь ученые сосредоточатся на сохранении останков исторического судна, совершившего одно из важнейших путешествий XVIII века.

Джеймс Кук — британский военный моряк, путешественник-исследователь, картограф и первооткрыватель. Он возглавлял три кругосветные экспедиции по исследованию Мирового океана (в 1768-1771, 1772-1775 и 1776-1779 годах). Во время этих экспедиций Кук совершил ряд географических открытий; он обследовал и нанес на карту малоизвестные и редко посещаемые до него части Ньюфаундленда и восточного побережья Канады, Австралии, Новой Зеландии, западного побережья Северной Америки, Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Его карты благодаря высокой точности служили мореплавателям вплоть до второй половины XIX века. С его смертью связывают и окончание эпохи Великих географических открытий.

Ранее сообщалось, что британские археологи разгадали судьбу английской колонии Роанок в Америке, жители которой бесследно исчезли после 1587 года. Они считают, что колонисты присоединились к племени американских индейцев кроатоан и ассимилировались среди них.