Банкир жестоко расправился с моделью OnlyFans во время порносъемки

В Италии банкир расчленил модель из-за ее желания переехать к сыну

В Италии банкира Давиде Фонтана приговорили к пожизненному заключению за жестокую расправу над моделью OnlyFans Кэрол Мальтези. Об этом пишет People.

В январе 2022 года Фонтана с помощью фейкового аккаунта пригласил женщину на порносъемку. По сценарию, она лежала связанной перед камерой, и мужчина воспользовался этим, чтобы напасть на нее. Фонтана 13 раз ударил Мальтези молотком и перерезал ей горло. После мужчина расчленил порномодель и спрятал ее останки в морозильной камере.

Спустя два месяца Фонтана тщетно пытался сжечь улики. После неудачной попытки он разложил части тела Мальтези в пластиковые пакеты и сбросил их со скалы. До ареста мужчина пользовался социальными сетями модели и выдавал себя за нее. В конце марта 2022 года останки женщины нашли. Началось расследование, в ходе которого выяснился мотив Фонтаны. Оказалось, что он был против желания женщины переехать в другой город к маленькому сыну.

В суде Фонтана извинялся перед родителями Мальтези и ее сыном. Сейчас мальчику восемь лет. Он получил от убийцы в качестве компенсации 39 тысяч евро (3,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в Италии найден виновный в исчезновении румынской эскортницы Марии Денису Паун. Охранник Василе Фрумузаче отрезал ей голову и вывез ее останки на ферму.

