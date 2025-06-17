Юрист Рытвина предложила запретить блогерам брать интервью у эскортниц

В Госдуме захотели запретить блогерам брать интервью у эскортниц. Об этом 360.ru сообщила основатель Совета блогеров Валерия Рытвина, которая и предложила инициативу к рассмотрению.

Юрист отметила, что последнее время тему эскорта принялись популяризировать и освещать в положительном ключе. По ее мнению, эскорт-услуги приравниваются к проституции, поэтому не должны считаться нормой в обществе.

«Эскортниц приглашают на шоу, интервью, подкасты. С ними беседуют так, будто это герои, которые добились успеха. Опасность таких интервью в том, что они дают инструкцию для зрителей, как начать этим заниматься», — подчеркнула собеседница издания.

В заключение Рытвина уточнила, что не знающий о деятельности эскортницы блогер, который взял у нее интервью, не будет оплачивать штраф. Наказание для автора интервью предусмотрено в том случае, если в разговоре идет прямое обсуждение работы эскортницы и пропагандирование ее услуг.

Ранее депутат Андрей Свинцов также призвал запретить пропаганду эскорта.