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23:48, 17 июня 2025Мир

Британия отказалась участвовать в обороне Израиля

FT: Британия не оказывает оборонной помощи Израилю в конфликте с Ираном
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Британия отказалась участвовать в обороне Израиля. Об этом пишет The Financial Times (FT).

Посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели подчеркнула, что Лондон не оказывает оборонной помощи Израилю в конфликте с Ираном. По словам дипломата, власти Израиля «никого не просили о помощи», и «Великобритания в этом не участвует».

Помимо этого, Хотовели уточнила, что, несмотря на это, Израиль доволен поддержкой «друзей» в достижении цели по сдерживанию иранской ядерной программы.

Цель смены режима в Тегеране, отметила она, перед Израилем не стоит.

Ранее сообщалось, что Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам, если США присоединятся к военной операции против Ирана.

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