Девушка купила дом и спустя год пожалела об этом из-за 60-летней соседки

Пользовательница Reddit с ником ZealousidealPin5203 рассказала о том, как после переезда в новый дом столкнулась с неожиданной проблемой, связанной с живущей в соседнем строении 60-летней женщиной, и спустя год после покупки пожалела о ней. По словам девушки, соседка начала преследовать ее, постоянно придумывая новые способы давления.

«Она была достаточно мила, пока не поняла, что я купила дом на свои деньги, а не на родительские. Начались скандалы из-за моих собак, которых она сначала сама дразнила через забор, а потом жаловалась в полицию на то, что они якобы проникали в ее сад. Но это совершенно невозможно, поскольку, чтобы попасть в сад, животные должны были преодолеть сначала 120-сантиметровую стену, а после — 180-сантиметровый забор», — объяснила ZealousidealPin5203.

Она добавила, что приехавший инспектор по делам животных согласился с ее мнением, но взъевшуюся по неизвестной причине соседку это не остановило. В какой-то момент она начала через забор бросать в сторону собак наполненные водой кастрюли. Один раз такая импровизированная бомба едва не попала по самой девушке.

Другими поводами для конфликтов стало само строительство забора, попытки соседки повалить его с помощью швабры, а также постоянные оскорбления с ее стороны. Другие пользователи посоветовали девушке как можно скорее установить камеры, после чего написать жалобу в полицию. Кроме того, они попросили ее внимательнее присматривать за своими питомцами на тот случай, если соседка решит их отравить.

Ранее другой пользователь Reddit пожаловался на портале на неприятную привычку своих соседей по комнате. Они любят готовить сушеное мясо, развешивая его толстые куски на вешалках для одежды или сушилке для одежды.