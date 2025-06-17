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00:08, 17 июня 2025Мир

Еще одна страна решила помочь Израилю в нападении на Иран

Британские самолеты начали осуществлять дозаправку ударных самолетов Израиля
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Global Look Press

Самолет-заправщик Airbus Voyager KC2, используемый ВВС Британии, начал осуществлять дозаправку израильских ударных самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Милитарист» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Британские военные применяют данный тип воздушных судов для дозаправки в воздухе и стратегических воздушных перевозок.

Ранее стало известно, что борт Нетаньяху подняли в воздух в ожидании ответной атаки Ирана. Самолет в течение 40 минут курсировал над Средиземным морем, а после исчез с экранов.

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