Еще одна страна решила помочь Израилю в нападении на Иран

Британские самолеты начали осуществлять дозаправку ударных самолетов Израиля

Самолет-заправщик Airbus Voyager KC2, используемый ВВС Британии, начал осуществлять дозаправку израильских ударных самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Милитарист» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Британские военные применяют данный тип воздушных судов для дозаправки в воздухе и стратегических воздушных перевозок.

Ранее стало известно, что борт Нетаньяху подняли в воздух в ожидании ответной атаки Ирана. Самолет в течение 40 минут курсировал над Средиземным морем, а после исчез с экранов.