Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:40, 13 июня 2025Мир

Борт Нетаньяху подняли в воздух в ожидании ответной атаки Ирана

Самолет Нетаньяху кружил на Средиземным морем в ожидании ответной атаки Ирана
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

В ночь на 13 июня правительственный самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оказался в небе над Средиземным морем. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

По информации сервиса для отслеживания самолетов, борт в течение более 40 минут курсировал над акваторией, после чего, предположительно, отключил транспондер и исчез с экранов.

Воздушная активность главы израильского правительства совпала с началом масштабной военной операции ЦАХАЛ против Ирана, получившей название «Восходящий лев». Сам Нетаньяху прокомментировал удары, заявив, что они были направлены «в сердце иранской программы ядерного обогащения».

Ответ из Тегерана последовал незамедлительно. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что Израиль «понесет наказание» за нанесенный удар. Власти Исламской республики также предупредили о скорой и жесткой ответной мере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль зафиксировал запуск БПЛА со стороны Ирана

    Вероятность начала полномасштабной войны между Ираном и Израилем оценили

    Израиль начал мобилизацию

    В Сети появились кадры с места гибели пятерых детей во время пожара

    На клубном чемпионате мира сыграют три футболиста с российскими паспортами

    Иран обратился в ООН после ударов Израиля

    Кадры последствий удара Израиля по ядерному объекту Ирана показали

    Стало известно о подрыве двух бронеавтомобилей ВСУ

    Борт Нетаньяху подняли в воздух в ожидании ответной атаки Ирана

    В России заявили о попытках Германии избежать ответственности за поставки ракет Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости