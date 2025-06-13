Борт Нетаньяху подняли в воздух в ожидании ответной атаки Ирана

Самолет Нетаньяху кружил на Средиземным морем в ожидании ответной атаки Ирана

В ночь на 13 июня правительственный самолет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оказался в небе над Средиземным морем. Об этом свидетельствуют данные Flightradar24.

По информации сервиса для отслеживания самолетов, борт в течение более 40 минут курсировал над акваторией, после чего, предположительно, отключил транспондер и исчез с экранов.

Воздушная активность главы израильского правительства совпала с началом масштабной военной операции ЦАХАЛ против Ирана, получившей название «Восходящий лев». Сам Нетаньяху прокомментировал удары, заявив, что они были направлены «в сердце иранской программы ядерного обогащения».

Ответ из Тегерана последовал незамедлительно. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что Израиль «понесет наказание» за нанесенный удар. Власти Исламской республики также предупредили о скорой и жесткой ответной мере.