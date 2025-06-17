Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:32, 17 июня 2025Мир

Фон дер Ляйен захотели вынести вотум недоверия

В ЕС начали сбор подписей для вынесения вотума недоверия фон дер Ляйен
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

В Европейском парламенте (ЕП) начался сбор подписей депутатов, чтобы вынести вотум недоверия главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии Румынии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион в своем аккаунте в Х.

«Мы начали сбор подписей для вынесения вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Как вы думаете, кто из депутатов Европарламента подпишет это ходатайство против главы ЕК?» — поинтересовался у своих подписчиков политик.

По словам Симиона, он планирует работать со всеми 720 евродепутатами, чтобы добиться цели.

26 апреля издание Die Weltwoche со ссылкой на источники сообщило, что высокоранговые чиновники Европейского союза хотят избавиться от фон дер Ляйен из-за ее «токсичности». Утверждается, что отставка главы ЕК могла бы «разблокировать многие процессы» в ЕС, поскольку ее политика привела к политическому кризису.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цель гораздо серьезнее». Трамп объяснил свой экстренный отъезд с саммита G7, куда летит Зеленский. И заодно высмеял Макрона

    Спутница Брэда Питта появилась на премьере фильма в оголяющем тело топе

    30 регионам России предрекли связанный с жильем кризис

    Пуск «Гераней» по Украине сняли на видео

    На Украине рассказали о массированном обстреле со стороны России

    Российский адвокат изрезал ножом своего клиента и сжег его в печи

    В России предложили выдворять из страны одну категорию мигрантов

    Двухлетний ребенок играл с пистолетом отца и случайно выстрелил в мать

    Начались переговоры Шойгу и Ким Чен Ына в Пхеньяне

    В Сенате США захотели запретить Трампу развязывать войну с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости