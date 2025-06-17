Фон дер Ляйен захотели вынести вотум недоверия

В ЕС начали сбор подписей для вынесения вотума недоверия фон дер Ляйен

В Европейском парламенте (ЕП) начался сбор подписей депутатов, чтобы вынести вотум недоверия главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Об этом сообщил лидер оппозиционной партии Румынии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион в своем аккаунте в Х.

«Мы начали сбор подписей для вынесения вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Как вы думаете, кто из депутатов Европарламента подпишет это ходатайство против главы ЕК?» — поинтересовался у своих подписчиков политик.

По словам Симиона, он планирует работать со всеми 720 евродепутатами, чтобы добиться цели.

26 апреля издание Die Weltwoche со ссылкой на источники сообщило, что высокоранговые чиновники Европейского союза хотят избавиться от фон дер Ляйен из-за ее «токсичности». Утверждается, что отставка главы ЕК могла бы «разблокировать многие процессы» в ЕС, поскольку ее политика привела к политическому кризису.

