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03:08, 17 июня 2025Мир

Шеф Пентагона сообщил о переброске дополнительных сил на Ближний Восток

Шеф Пентагона Хегсет сообщил о переброске дополнительных сил на Ближний Восток
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что распорядился перебросить дополнительные силы в распоряжение Центрального командования, охватывающего регион Ближнего Востока. Заявление министра обороны Соединенных Штатов Америки было опубликовано на его странице в соцсети X.

«На выходных я приказал отправить дополнительные силы в зону ответственности Центрального командования Соединенных Штатов», — указал глава американского военного ведомства.

Хегсет подчеркнул, что приоритетом США является защита американских сил, а переброска дополнительных средств на Ближний Восток «призвана расширить готовность к обороне в регионе».

Ранее израильский телеканал i24News сообщил, что Пит Хегсет приказал подготовиться к потенциальному присоединению вооруженных сил к текущим операциям Израиля, направленным на Иран. Также уточняется, что в Центральном командовании США разделились во взглядах на вовлечение американских военных в конфликт.

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