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01:14, 17 июня 2025Мир

В США приказали готовиться к участию в конфликте с Ираном

i24News: Хегсет приказал готовиться к участию США в операциях против Ирана
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Пит Хегсет

Пит Хегсет. Фото: Al Drago / Globallookpress.com

Министр обороны США Пит Хегсет приказал подготовиться к потенциальному присоединению вооруженных сил страны к текущим операциям Израиля, направленным на Иран. Такой исход событий вероятен, если американский лидер Дональд Трамп даст «зеленый свет» на участие в конфликте, передает израильский телеканал i24News.

Также уточняется, что в Центральном командовании США разделились во взглядах на вовлечение американских военных в конфликт. Часть генералитета открыто поддерживает Израиль, им противостоят другие высокопоставленные должностные лица, в том числе и в администрации Трампа.

Ранее президент США допустил участие США в конфликте между Израилем и Ираном, отмечая, что сейчас Америка официально не участвует в боевых действиях. Общаясь с журналистами политик отмечал, что страна продолжит поддерживать право Израиля на самооборону.

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