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20:11, 17 июня 2025Мир

Иран заявил о неожиданных козырях в рукаве для Израиля

РИА Новости: Иран имеет козыри в рукаве, которые удивят Израиль
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

У Тегерана есть козыри в рукаве, которые удивят Израиль. Об этом РИА Новости заявил источник в силовых структурах Ирана.

По словам собеседника, иранские вооруженные силы приготовили неожиданные козыри, и «враг скоро увидит то, чего не ожидал». «Мы продолжаем наносить болезненные удары противнику согласно оценкам военного командования», — отметил источник.

Ранее Вооруженные силы Ирана запустили новую волну баллистических ракет в направлении Израиля. При этом ВВС Израиля продолжают свою активность в иранском воздушном пространстве, чтобы «обнаружить и нейтрализовать пусковые установки, направленные на израильский тыл».

Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана 13 июня. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.

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