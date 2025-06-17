Иран заявил о неожиданных козырях в рукаве для Израиля

РИА Новости: Иран имеет козыри в рукаве, которые удивят Израиль

У Тегерана есть козыри в рукаве, которые удивят Израиль. Об этом РИА Новости заявил источник в силовых структурах Ирана.

По словам собеседника, иранские вооруженные силы приготовили неожиданные козыри, и «враг скоро увидит то, чего не ожидал». «Мы продолжаем наносить болезненные удары противнику согласно оценкам военного командования», — отметил источник.

Ранее Вооруженные силы Ирана запустили новую волну баллистических ракет в направлении Израиля. При этом ВВС Израиля продолжают свою активность в иранском воздушном пространстве, чтобы «обнаружить и нейтрализовать пусковые установки, направленные на израильский тыл».

Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана 13 июня. Причиной атаки израильские власти назвали разработку Тегераном ядерного оружия.

