Иранцы массово покидают Тегеран из-за израильских обстрелов

Mash: Жители Ирана стремительно покидают свои дома и едут в сторону границы

Тысячи иранцев срочно покидают Тегеран и другие города страны на фоне обострившегося конфликта с Израилем. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

Пользователи соцсетей также публикуют кадры с пробками, предположительно, образовавшимися в городах Ирана.

Как рассказала журналистам сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Аида Ерманалиева, люди начали покидать опасные территории в Иране, находящиеся под обстрелами. Однако это не обозначает массовый выезд за границу, поскольку многие выбирают для временной релокации сельские районы и периферию.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал всех жителей Тегерана срочно покинуть город. В своей социальной сети американский лидер указал, что иранским властям следовало подписать сделку, которую он «велел им подписать».