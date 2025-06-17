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11:54, 17 июня 2025Ценности

Ирина Шейк выставила трусы напоказ

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала откровенное фото. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя манекенщица разместила кадр, на котором предстала напротив зеркала. Знаменитость надела широкие штаны, приспутив их и выставив трусы напоказ. Помимо этого, звезда надела топ с глубоким декольте и кофту на молнии. Образ завершила сумка Hermes.

Ранее в июне Ирина Шейк станцевала в бикини для рекламы. Модель позировала перед камерой в бикини, выполненном в различных оттенках коричневого цвета.

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