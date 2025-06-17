Лавров обратился с призывом к мировому сообществу

Лавров: Мир должен предпринять усилия для деэскалации конфликта Израиля и Ирана

Мир должен предпринять все возможные усилия для деэскалации конфликта между Израилем и Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Индонезии Сугионо Лавров заявил, что стороны сошлись в оценке многих актуальных международных проблем, в том числе ситуации на Ближнем Востоке и «нападения Израиля на Исламскую Республику Иран».

«[Есть] необходимость для мирового сообщества предпринять все усилия для успокоения ситуации, для деэскалации и для перехода к решению любых вопросов за переговорным столом», — добавил он.

Ранее Лавров в разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи заявил, что Москва осуждает атаки Израиля на Иран, и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате ударов. Глава МИД также подчеркнул готовность России способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы и деэскалации конфликта.