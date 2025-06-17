Лидеры G7 решили обсудить санкции против России без Трампа

Politico: лидеры стран G7 обсудят санкции против России без Трампа

Лидеры стран «Группы семи» (G7) 17 июня обсудят санкции против России без президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

«Сегодня оставшиеся лидеры сосредоточатся на ужесточении санкций против России. Ожидается, что среди гостей будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский», — отмечает издание.

Politico напомнило, что американский лидер в ходе саммита выступил против введения новых мер. Он заявил, что санкции «обходятся слишком дорого» и европейцы «должны сделать это первыми».

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о новых санкциях против России. По данным Sky News, Стармер «ясно заявит о продолжении усиления давления на Россию до тех пор, пока Москва не будет готова к полному прекращению огня безо всяких условий.