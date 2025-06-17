Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:13, 17 июня 2025Мир

Лидеры G7 решили обсудить санкции против России без Трампа

Politico: лидеры стран G7 обсудят санкции против России без Трампа
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Лидеры стран «Группы семи» (G7) 17 июня обсудят санкции против России без президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico.

«Сегодня оставшиеся лидеры сосредоточатся на ужесточении санкций против России. Ожидается, что среди гостей будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский», — отмечает издание.

Politico напомнило, что американский лидер в ходе саммита выступил против введения новых мер. Он заявил, что санкции «обходятся слишком дорого» и европейцы «должны сделать это первыми».

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявит о новых санкциях против России. По данным Sky News, Стармер «ясно заявит о продолжении усиления давления на Россию до тех пор, пока Москва не будет готова к полному прекращению огня безо всяких условий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цель гораздо серьезнее». Трамп объяснил свой экстренный отъезд с саммита G7, куда летит Зеленский. И заодно высмеял Макрона

    Иран заявил об атаке на Израиль новым оружием

    Спутница Брэда Питта появилась на премьере фильма в оголяющем тело топе

    30 регионам России предрекли связанный с жильем кризис

    Пуск «Гераней» по Украине сняли на видео

    На Украине рассказали о массированном обстреле со стороны России

    Российский адвокат изрезал ножом своего клиента и сжег его в печи

    В России предложили выдворять из страны одну категорию мигрантов

    Двухлетний ребенок играл с пистолетом отца и случайно выстрелил в мать

    Начались переговоры Шойгу и Ким Чен Ына в Пхеньяне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости