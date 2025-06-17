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11:21, 17 июня 2025Культура

Лолита высказалась о создании в России фонда имени Паши Техника

Певица Лолита поддержала идею создать в России фонд имени Паши Техника
Ольга Коровина

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Эстрадная певица Лолита Милявская поддержала идею создания фонда имени Паши Техника (настоящее имя рэпера — Павел Ивлев). Ее комментарий публикует «Абзац».

Исполнительница отметила, что фонд следует назвать в честь рэпера, чтобы напоминать людям о его судьбе. Техник впал в кому после отравления в результате приема запрещенных веществ, артиста не стало 4 апреля 2025 года.

«Это словно напоминание, что конец может быть только один и весьма неприятный, как для наркозависимых, так и для их родственников. Каждое упоминание Паши Техника означает, что если ты вовремя не остановишься, то случится трагедия», — считает Лолита.

16 июня мать Паши Техника Надежда и вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков объявили о создании фонда помощи наркозависимым. Фонд получил название «Второй шанс». По словам Даванкова, уже ведется работа над созданием учреждения, которое поможет людям с такими же проблемами, как были у рэпера.

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