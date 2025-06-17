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23:26, 17 июня 2025Мир

Макрон ответил на критику Трампа

Макрон заявил, что не откажется от своих слов в ответ на критику Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Michel Euler / Pool / Reuters

Французский президент Эммануэль Макрон не намерен отказываться от своих слов в ответ на критику американского главы Дональда Трампа в его адрес. Об этом политик заявил на полях саммита G7 в Канаде, пишет ТАСС.

В частности, Макрон упрекнул Трампа в том, что он часто меняет позицию.

«Он передумал. Но я не несу ответственности за изменения позиции американской администрации», — подчеркнул французский глава.

По словам Дональда Трампа, Макрон ошибочно заявил, что американский президент покинул саммит «Группы семи» в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над прекращением огня между Израилем и Ираном. Глава Белого дома ранее утверждал, что Макрон «постоянно понимает все неверно».

При этом сам французский лидер настаивает на своей позиции по данному вопросу. Политик заверил, что Трамп объявил своим коллегам, что уезжает в Вашингтон, чтобы вести дискуссии на тему Израиля и Ирана.

Ранее эксперт Флориан Филиппо заявил, что Дональд Трамп унизил Эммануэля Макрона, после того как тот досрочно покинул саммит «Большой семерки». Кроме того, накануне Эммануэль Макрон выступил против идеи американского лидера Дональда Трампа о посредничестве России в конфликте между Израилем и Ираном.

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