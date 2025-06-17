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09:29, 17 июня 2025Россия

Момент отражения атаки ВСУ с подписью «братцы, бейте их» выложили в сеть

Опубликовано видео отражения атаки ВСУ на Курскую область
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Опубликовано видео отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Его разместил Telegram-канал «Жесть Курск».

На кадрах показан огонь по беспилотникам — следы от выстрелов хорошо видны на фоне ночного неба. Также слышны звуки стрельбы.

Ролик был снят в Обоянском районе области. «Братцы, бейте их», — написано под видео.

В ночь на 17 июня ВСУ предприняли очередную массированную атаку по российским регионам. Минобороны отчиталось об уничтожении 147 дронов. Средства противовоздушной обороны сработали в десяти регионах.

ЖЗЛ
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