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07:31, 17 июня 2025Интернет и СМИ

Мужчина из-за собственной забывчивости едва не стал фигурантом дела о взломе

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jason An / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником ITalk2Pineapples рассказал о том, как ему пришлось посреди ночи взламывать двери ресторана, в котором он работает. Причиной стал оставленный на зарядке и впоследствии забытый смартфон.

О том, что оставил устройство на работе, мужчина вспомнил лишь около 01:30. Ресторан к тому времени был давно закрыт, но его сотрудник знал уязвимое место системы безопасности — замок на одной из дверей открывался, если определенным образом пошевелить ею. Сделав это, автор поста промчался по ресторану, схватил свой телефон и выбежал через заднюю дверь, которая просто захлопнулась за ним.

«К этому времени система сигнализации уже сходила с ума, а у меня не было цифр для ее отключения, потому что я рядовой сотрудник. Прибежав домой я написал своему боссу. Он сказал, что знает про взлом. Я рассказал ему все, потому что у нас везде установлены камеры, и я попал на каждую из них», — написал автор поста.

Он добавил, что из-за сигнализации на уши было поднято не только руководство заведения, в котором он работал, но и располагающиеся на более высоких этажах здания корпорации, и, само собой, полицейские. Однако владелец ресторана не только не стал писать заявление на своего сотрудника, но и не уволил его.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что его отец ушел на пенсию после 25 лет работы в одном месте и был неприятно удивлен реакцией компании. Ему подарили обычный черный блокнот с надписью: «Поздравляем с тем, что вы уходите с работы сами и вас не выводит из здания охрана».

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